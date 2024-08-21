نتنياهو يصف سلاح الجو الإسرائيلي بـ"القبضة الحديدية"

ياسر رشاد - القاهرة - زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي يمثل "القبضة الحديدية" التي تستطيع أن تضرب "الخاصرة الرخوة" لأعداء البلاد، وقال نتنياهو، خلال اجتماع عسكري، إن القوات الجوية تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في التعامل مع التهديدات الأمنية والتصدي لأي محاولات هجوم قد تطرأ.

وأضاف نتنياهو أن سلاح الجو يلعب دوراً حاسماً في استراتيجيات الدفاع والهجوم، موضحاً أن القدرة على تنفيذ عمليات دقيقة وعالية الكفاءة تجعل من سلاح الجو أحد أعمدة الأمن الوطني الإسرائيلي. وأشار إلى أن تعزيز قدرات سلاح الجو يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان القدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة وتعزيز الأمن القومي.

الموسوي: سنواصل دعم غزة رغم التضحيات

أكد النائب إبراهيم الموسوي من كتلة حزب الله في تصريح لوسائل الإعلام العربية أن الحزب سيستمر في دعم معركة غزة مهما كانت التحديات والتضحيات. وشدد الموسوي على أن تصاعد أعداد الشهداء لن يثني الحزب عن مواصلة دعمهم للقطاع في مواجهة العدوان.

وأوضح الموسوي أن حزب الله يلتزم بتقديم الإسناد الكامل لغزة ويعتبر أن دعم الفلسطينيين في معركتهم هو من أولوياته. وأكد أن التصعيد العسكري لن يغير من موقف الحزب، الذي يظل ملتزماً بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات.

صفارات الإنذار تدوي في زرعيت على الحدود مع لبنان

دوت صفارات الإنذار مرة أخرى في مستوطنة زرعيت على الحدود مع لبنان، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام العربية. يأتي هذا التصعيد في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة بين الجانبين.

وكانت المنطقة قد شهدت في الأيام الماضية سلسلة من التوترات والاشتباكات، مما يزيد من القلق بشأن الوضع الأمني على الحدود. وتواصل السلطات الإسرائيلية التعامل مع الوضع، بينما تراقب الأوضاع بشكل مستمر لضمان سلامة السكان.

سرايا القدس: أسقطنا مسيرة تابعة لقوات الاحتلال أثناء تصدينا للقوات المقتحمة لطوباس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن مقاتليها من إسقاط مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة جرت في بلدة عقابا بمحافظة طوباس في الضفة الغربية.

وذكرت السرايا في بيان لها أن الاشتباكات اندلعت أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام البلدة، حيث تصدى المقاتلون للقوات المقتحمة، مما أدى إلى إسقاط المسيرة. وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار تصاعد المقاومة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.