اصابة عدد من الاشخاص في حادث سير على اوتوستراد صيدا - الزهراني

اصيب عدد من الاشخاص في حادث سير على اوتوستراد صيدا - الزهراني في منطقة الغازية. وقامت فرق الاسعاف التابعة ل"كشافة الرسالة" بنقل المصابين الى المستشفى.

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