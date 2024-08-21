شكرا لقرائتكم خبر عن يعانون صعوبة التنفس.. دخان حرائق الغابات "يخنق" سكان الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب الجفاف الشديد في تعرض أكبر غابة استوائية في العالم خلال الأسابيع الأخيرة إلى حرائق ضخمة، غطت سحب دخانها الكثيفة مدينة بورتو فاليو في منطقة الأمازون البرازيلية، ما أدى إلى حالات صعوبة في التنفس لدى السكان.

وتقول تايان مورايس، وهي معلمة في المنطقة: "نجد صعوبة في التنفس، الدخان يخنقنا، وعلينا شرب الكثير من الماء وتشغيل جهاز الترطيب".

وأبلغت أختصاصي الأمراض المعدية أنطونييتا فيريرا، من مستشفى للأطفال في بورتو فاليو، عن "ارتفاع في نوبات الربو والإصابات بالالتهاب الرئوي أو التهاب الجيوب الأنفية".

مستوى الجسيمات الدقيقة

وبلغ مستوى الجسيمات الدقيقة في هذه المدينة التي يسكنها 460 ألف نسمة بالقرب من الحدود مع بوليفيا، 56,5 ميكروجرام لكل متر مكعب، أي أكثر من الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية بـ11 مرة.



كما سُجل في بورتو فاليو عاصمة ولاية روندونيا في شمال غرب البرازيل، أسوأ مؤشر لجودة الهواء بين المدن الكبرى في البلاد.

واكتست سماء بورتو فاليو وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، باللون الرمادي الداكن، وبدت مغطاة بالضباب الكثيف بسبب دخان حرائق الغابات، ما حجب إمكانية تمييز المباني البعيدة التي عادة ما تكون مرئية بوضوح.

عمليات حرق غير القانونية

وأطلقت حكومة الولاية حملة عبر الإنترنت تدعو فيها السكان إلى الإبلاغ عن عمليات الحرق غير القانونية، إذ سجلت ولاية روندونيا الشهر الماضي أسوأ شهر منذ 19 عامًا من حيث عدد حرائق الغابات، مع 1618 بؤرة حريق.

ومنذ مطلع العام حتى 19 أغسطس الحالي، ارتفع عدد الحرائق بنسبة 87% مقارنة بعام 2023 في منطقة الأمازون البرازيلية التي تشهد جفافا شديدًا منذ أشهر.



وعانت مدن أخرى في المنطقة انتشار الدخان في الأسابيع الأخيرة، مثل ماناوس أكبر مدينة في منطقة الأمازون، وأوصت هيئة الصحة العامة "فيوكروز" بوضع الكمامات الواقية عند الخروج إلى الشارع.

موقع غابات الأمازون

وأشارت السلطات في ولاية روندونيا إلى أن الدخان الذي يغطي عاصمتها يأتي أيضًا من الحرائق في بوليفيا غربًا، ومن ولاية أمازوناس المجاورة شمالا.

وقال كاي آيريس رئيس مركز الإدارة التشغيلية لحماية الأمازون في بورتو فاليو: "نظرًا إلى موقعنا في وسط القارة، فإن الدخان يبقى هنا لفترة أطول".