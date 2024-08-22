إلغاء رحلات جوية في نيوزيلندا إثر ثوران بركان

تسبب ثوران بركان في نيوزيلندا في إلغاء عدد من الرحلات الجوية الخميس، فيما حذر علماء من احتمال استمرار الثوران "لأسابيع أو أشهر" قادمة.

ويقع البركان وهو وايت آيلاند، على بعد نحو 0 كلم قبالة الجزيرة الشمالية وعلى مسافة 200 كلم من أوكلاند أكبر مدن البلاد. وفي 2019 تسبب ثورانه بمقتل 22 شخصا.

واكدت شركة الطيران الوطنية "إير نيوزيلاند" إن 10 رحلات جوية ألغيت بسبب انجراف الرماد البركاني إلى مسارات الطيران في بعض المطارات المحلية.

وأكد متحدث باسم الخطوط لوكالة فرانس برس أن الرحلات استؤنفت بعد أن تبدد الرماد البركاني في المجال الجوي المحيط.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية "نشاطا طفيفا للبركان" بدأ في وقت سابق هذا الشهر، على ما أعلن معهد الأبحاث جي إن إس ساينس في نشرة رصد.