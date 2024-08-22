تيم والز قبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي له ليكون نائبا لهاريس

أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".

وقال والز "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لي لمنصب نائب رئيسة الولايات المتحدة. نحن جميعاً هنا الليلة لسبب جميل وبسيط -- نحن نحب هذا البلد".

وقال والز إن أجندة المرشح الجمهوري دونالد ترامب "غريبة وخطيرة ولا تخدم أحدا سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا في بلدنا"، مضيفا "لن نعود إلى الوراء وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأميركي يبدأ بمرشحتنا كامالا هاريس".

وأشار إلى "أننا نعلم ما سيفعله ترمب إذا عاد للبيت الأبيض وأنه سيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة".