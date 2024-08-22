بيل كلينتون: ترامب يواصل خلق الفوضى والتقسيم والتقليل من شأن الآخرين

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أن "المرشح الجمهوري دونالد ترامب يواصل خلق الفوضى والتقسيم والتقليل من شأن الآخرين".

وفي وقت سابق، أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".

واضاف والز إن أجندة المرشح الجمهوري دونالد ترامب "غريبة وخطيرة ولا تخدم أحدا سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا في بلدنا"، مضيفا "لن نعود إلى الوراء وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأميركي يبدأ بمرشحتنا كامالا هاريس".