أعضاء الديمقراطي يطالبون بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - طالب المئات من أعضاء الحزب الديمقراطي عن ولاية أريزونا خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنعقد منذ أيام، في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي، الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة كاميلا هاريس بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

ويشترط مطلب الديمقراطي وقف تصدير الأسلحة إلى حين وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وطالب الأعضاء في رسالتهم التي قُدمت للرئيس ونائبته خلال أعمال المؤتمر باستخدام السلطة الكاملة لحكومة الولايات المتحدة، لتأمين اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

هذا وتستمر المظاهرات الحاشدة في محيط مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لليوم الرابع على التوالي، من قبل آلاف النشطاء، من منظمات حقوقية وإنسانية وجمعيات يسارية، واتحادات عمالية، وطلابية، للضغط باتجاه التدخل العاجل لوقف الحرب في غزة، وإيقاف المساعدات المادية والعسكرية لإسرائيل، وتوفير مساعدات عاجلة للفلسطينيين في القطاع، بعد تفاقم معاناتهم الإنسانية مع استمرارها.