من هي مترجمة مؤتمر تقديم نيس لمحمد عبدالمنعم؟

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى، منذ قليل، مؤتمر تقديم النجم محمد عبدالمنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، لاعب منتخب مصر، ولاعب الأهلي المصري السابق.

وأسند نادي نيس مهام الترجمة للاعبته المصرية مروة عيد عبدالملك، التي ظهرت بجوار اللاعب المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الفرنسي قادمًا من الأهلي المصري.

من هي مترجمة مؤتمر محمد عبدالمنعم؟



اللافت أن مروة عيد لعبت كرة القدم بقميص وادي دجلة من قبل، وفازت بلقب هداف دوري الكرة النسائية لفترة بجانب لعبها كرة اليد.

ودافعت مروة عيد عن ألوان الأهلي المصري في كرة اليد، كما لعبت لمنتخب مصر قبل أن تخوض تجربة الاحتراف في أوروبا كأول لاعبة مصرية لكرة اليد تلعب في أوروبا.

ولعبت مروة عيد، صاحبة الـ38 عامًا في ألمانيا، لفترة ثم رحلت إلى نيس الفرنسي قبل 8 أعوام، حيث قادت الفريق للتأهل من دوري القسم الثالث إلى الثاني.

وترتبط مروة، أو إحسان اسمها الرسمي، بعلاقات جيدة مع إدارة الأهلي، وتحديدًا محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي.