دمار وتخريب.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم طولكرم، حيث ألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وفقا ل"وفا".

وقالت مراسلتنا، إن جرافات الاحتلال تجرف وتدمر منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.

وأضافت أن جرافات الاحتلال أغلقت جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية، تزامنا مع إطلاق القنابل الضوئية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وفي تطور لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال عزبة أبو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، وحاصرت أحد المنازل فيها، وأطلقت قذيفة "أنيرجا" تجاهه، ما تسبب في اندلاع النيران في محيطه واحتراق مركبة بالكامل، وحدوث دمار داخل المنزل، دون وقوع إصابات.

وكان قد أصيب شاب برصاص الاحتلال إثر اقتحامه فجر اليوم مدينة طولكرم ومخيمها، حيث حاصر المخيم ومنع مركبات الإسعاف من الدخول إليه.

واقتحم الاحتلال بآلياته العسكرية وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وجاب مختلف أحيائها وتحديدا الغربية والشرقية، وتمركز في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، قبل أن يحاصر مخيم طولكرم، وينشر قناصته على أسطح البنايات العالية الكاشفة للمخيم.