بوتين يعقد اجتماعا قصيرا مع الحكومة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا قصيرا مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي، ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو دعم مشاريع بناء المساكن الخاصة، وبجانب ذلك، ووفقًا للممارسة المتبعة، سيتناول بوتين وأعضاء الحكومة أيضًا المسائل الجارية قبل مناقشة القضية الرئيسية.



ومن المقرر أن يقدم وزير البناء والمرافق العامة "إيريك فايزولين" ومحافظة البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا" التقارير.



يذكر أن الرئيس الروسي بوين يجتمع مع أعضاء الحكومة بشكل منتظم، وخلال مثل هذه المناسبات، يستمع بوتين إلى تقارير حول مواضيع تم تحديدها مسبقًا ويناقش القضايا الملحة مع وزراء الحكومة، وفي أعقاب هذه الاجتماعات، يتم إصدار رسائل تعليمات رئاسية.