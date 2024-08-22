استراليا ترفض التعليق على تقارير مدرعة بوشماستر في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قناة ABC التلفزيونية، إن الدفاع الأسترالية رفضت التعليق على تقارير تفيد بأن الجيش الأوكراني فقد عدة ناقلات جنود مدرعة من طراز بوشماستر أسترالية الصنع، خلال هجومه على كورسك، وفقا ل"روسيا اليوم".

وبعد أن نشرت القناة صورا لناقلات الجند مدرعة المحترقة، أشارت إلى أن الناطق باسم الوزارة الأسترالية رفض الإجابة على سؤال حول استخدام الجيش الأوكراني لناقلات الجنود المدرعة التي تبرعت بها أستراليا خلال مهاجمة عمق أراضي روسيا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأشار بدلا من ذلك إلى أن "كانبيرا تراقب عن كثب التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك" و"تدعم أوكرانيا في جهودها لتأمين سلام شامل ودائم وفقا للشروط الأوكرانية"

قال الناطق: "لقد قدمنا ​​بالفعل للحكومة الأوكرانية مساعدة عسكرية، بما في ذلك مركبات بوشماستر المدرعة، بقيمة تزيد على 1.1 مليار دولار أسترالي [741.2 مليون دولار أمريكي]".

في 6 أغسطس، بدأت القوات الأوكرانية بشن هجمات واسعة النطاق على مقاطعة كورسك، وتم فرض حالة طوارئ فيدرالية في المنطقة، وترافق ذلك بإجلاء أكثر من 122 ألف مواطن مدني من تسع مناطق حدودية في المقاطعة.