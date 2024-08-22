عقيص نفى وجود علاقة لـ"القوات" بتقديم الحشيمي اقتراح قانون لانشاء محافظة بالبقاع الغربي وراشيا

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنّ بعض وسائل الاعلام تستمر "بالإيحاء بأن حزب القوات اللبنانية، وأنا شخصيًا، كنا وراء تقديم النائب بلال الحشيمي اقتراح قانون يرمي إلى انشاء محافظة في البقاع الغربي وراشيا"، وقال: "يهمني أن أؤكد بأن هذه الأخبار كاذبة ومضللة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وبأنني اؤمن بأن نواب البقاع الغربي وراشيا هم الأدرى بمصلحة منطقتهم".

وتمنى على النائب الحشيمي ان "يعلن الحقيقة بأنني لم أكن على علم بالاقتراح ولا هو اطلعني في أي وقت من الأوقات على مضمونه".

وأضاف عقيص "يستوقفني اخيراً هذا التناقض الفاضح في مقالات صحفية تدعي أن هناك خلاف عميق بين القوات والحشيمي بلغ حدّ الطلاق، وهذا غير دقيق، وتدّعي في الوقت عينه أن القوات قادرة أن تمون على الحشيمي بتقديم اقتراح قانون تريده. علما انني شخصيا لم أخجل يوما من تقديم اقتراحات القوانين التي اقتنع بها ولم احتج يوما إلى من يقدّمها نيابةً عني".