إبراهيم: الحكومة العراقية ستواصل تزويد لبنان بالوقود لكن بشروط تلزم الجانب اللبناني بالوفاء بالتزاماته

أشار المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى أنّ "الحكومة العراقية الحالية ستواصل تزويد لبنان بالوقود لكن بشروط تلزم الجانب اللبناني بالوفاء بالتزاماته"، مضيفًا "من المؤكد أن الدولة العراقية ستواصل الوقوف إلى جانبنا مهما كانت الظروف".

وعبّر، في تصريح لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية، عن "خيبة أمل تجاه الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون" مع ملف الوقود العراقي، موضحًا "أنني لا أعتقد أن الجانب اللبناني قد أوفى بأي من التزاماته مما يثير تساؤلات حول السبب وفي الواقع يشعر المرء بخيبة أمل من هذا التجاهل، إذا جاز لي القول".

واعتبر إبراهيم في حواره مع الصحيفة أنّه "من المؤكد بأن لبنان ملتزم وسيلتزم بالتنفيذ بعد كل العثرات السابقة، وهذا ما أكدت عليه الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بغداد أخيرا، وقد وضعت الآلية المفصّلة للكميات وتحديد الأقساط المتوجّبة كل ثلاثة اشهر ايضا".

من جهة أخرى، استقبل اللواء ابراهيم في مكتبه السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا يرافقه الملحق العسكري والمستشار السياسي.

وتناول البحث إحتمالات التصعيد في جنوب لبنان، وأشار اللواء ابراهيم الى استبعاده وقوع حرب شاملة، معتبرًا بأن أي تصعيد محتمل في لبنان سيكون مضبوطا.