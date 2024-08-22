بري عرض مع البطريرك ميناسيان والوزير الحلبي الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان حيث تم عرض للاوضاع العامة وشؤونا وطنية . واسjقبل بري وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تربوية.

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