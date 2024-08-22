سلطات الصين دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن

دعت سلطات الصين مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بأسرع وقت ممكن".
واشارت السفارة الصينية في بيروت الى انه "في الفترة الأخيرة يستمر الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة”.
وأوضحت السفارة "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)”.
وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".
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