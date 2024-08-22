أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "قواتنا سيطرت على بلدة جديدة في منطقة كورسك في روسيا".
ومع استمرار التوغل الاوكراني في كورسك والذي بدأ في 6 آب الحالي، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أنّ "محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل في منطقة كورسك تلغي مسبقًا إمكانية إجراء مفاوضات"، حول انهاء الحرب في أوكرانيا.
وكان قد ذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنّه "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملًا إرهابيًا في منطقة كورسك، أصبح الجميع يفهمون كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يفهمون أنه لا مزيد من المفاوضات حتى تتم هزيمة العدو بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: قواتنا سيطرت على بلدة جديدة بمنطقة كورسك في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.