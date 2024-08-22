شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 131 شخصاً وإصابة 133 آخرين جراء الفيضانات بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 131 شخصاً مصرعهم، بينما أصيب 133 آخرون بجروح جراء الفيضانات الأخيرة التي تشهدها النيجر هذه الأيام.

وأوضحت وكالة أنباء النيجر اليوم عن مصالح الدفاع المدني، أن 51 حالة وفاة كانت بسبب الغرق فيما نتجت 80 حالة أخرى عن انهيارات للتربة بالإضافة إلى 133 إصابة بجروح.

وأشارت إلى انهيار قرابة 27 ألف منزل جراء الفيضانات وفقدان أكثر من 16 ألفًا من رؤوس الماشية، مؤكدةً أن هذه الكارثة الطبيعية طالت 49 مقاطعة.