شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس كتلة الحوار يثمن مبادرات الحكومة لتمويل القطاع الصناعي.. ضرورية لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع، والتى تضمنت توضيح لعدد من القضايا والموضوعات، وأعلن منها عن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار مؤشر انخفاض مؤشر البطالة الذى وصل إلى 6.5%، قائلا :" الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز القطاع الصناعي والاستثماري فى مصر والعمل على جذب استثمارات لزيادة عجلة الانتاج والخروج من التداعيات الاقتصادية التى تأثرت بها مصر مؤخرا".

وأضاف زيدان، أن الحكومة دائما ما تؤكد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص، وتشجيع النشاط الاقتصادي، مما يعزز المنافسة وتحقيق انطلاقة قوية فى مجالات المختفلة، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بالإضافة إلى أن هناك جدية من الدولة والسير بخطوات متسارعة من تجاه تطوير القطاع الخاص فى مصر، والتى زادت أنشطته الاقتصادية فى العام الحالي عن الماضي، مثمنا قرار الحكومة باستئناف مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%؜، "جاءت في التوقيت المناسب وخطوة ضرورية لدعم قطاع الصناعة".

وأكد زيدان، أن قطاع الصناعة يشهد تحديات كثيرة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وبالتالي صعوبة تمويل الاستثمارات الصناعية، وهو ما تصدت له الدولة بالإعلان عن العديد من المبادرات فى ذلك المجال، وضمان تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى حتى لا يتأثر بالمتغيرات العالمية، مضيفا أن اتباع مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعدها في تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة وهو ما ساهم فى التصدي للتداعيات الخارجية، والتى كان منها أزمة جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الأزمات الخارجية.

وأوضح زيدان، أن تنمية القطاع الصناعي فى مصر يمثل قاطرة التنمية ويرفع معه عدة قطاعات مما يسهم فى توفير عملة اجنبية وتشغيل العمالة والاستفادة من المواد الخام محليا، مضيفا أن مصر تمتلك كل المقومات لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدرة فتلعب التمويلات للقطاع الصناعي دورا مهما في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار