سيناتور أميركي: نأمل بمواصلة الحوار مع موسكو حول الرقابة على الأسلحة

أعرب السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي، بين كاردين، عن أمله في مواصلة الحوار بين واشنطن وموسكو حول الرقابة على الأسلحة، بغض النظر عن تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال كاردين، الذي يترأس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الخميس: "نعم، آمل بأنه بغض النظر عن تطورات الوضع في أوكرانيا، سنتعاون مع الدول النووية، خصوصا في مجال الأسلحة".

بدوره، دعا السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، لعدم تصديق التصريحات الأمريكية حول الرقابة على الأسلحة.

وكتب بوشكوف على "تلغرام": "من الصعب إيجاد أي شخص حتى في الكونغرس الأمريكي، فعل أكثر لتدمير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ومن يكره روسيا أكثر من السيناتور بين كاردين"، معتبرا أنه لا قيمة لتصريحاته.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور تقارير إعلامية حول مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استراتيجية نووية سرية للولايات المتحدة، وهي تركز الاهتمام لأول مرة على ردع الصين في المجال النووي، وتتحدث عن ضرورة التحضير لتحديات منسقة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.