كل ما تريد معرفته عن ماجستير الملكية الفكرية بمعهد العلوم الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة في المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان والذي يمنح درجة الماجستير في الملكية الفكرية بجامعة حلوان، وهى درجة علمية أكاديمية، وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

وتكون مقر الدراسة فى 4 شارع كمال الدين صلاح – جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، على أن تكون الدراسة لمدة يومان أسبوعياً من الساعة الرابعة بعد الظهر، و يتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بعد (أون لاين)، وتتم الدراسة لمدة عامين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

يمكن التقديم لأي مؤهل جامعي فى أي تخصص، والأولوية للحاصلين على مؤهل عال في القانون، كما يتم دراسة 4 مقررات دراسية فى الفصل الأول، بجانب 4 مقررات دراسية فى الفصل الثاني بالاضافة إلي 3 مقررات دراسية فى الفصل الثالث، ورسالة علمية فى الفصل الرابع (تمثل بحث للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالى دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

وأعلن المعهد عن المستندات المطلوبة وتتمثل فى شهادة الليسانس أو البكالوريوس، شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية حديثة، شهادة ميلاد أو مستخرج منها، الموقف من التجنيد.

ويتم قبول طلبات الراغبين فى الدراسة حتى 1 سبتمبر 2024.

ويذكر أن المعهد يقدم منح بنسبة خصم 50% للحاصلين على تقدير امتياز فى متوسط سنوات الدراسة، ومنح بنسبة خصم 25% للهيئات القضائية وضباط الشرطة والقوات المسلحة والمحامون بمصر.