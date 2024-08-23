ماذا طالبت التعليم من أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية بمصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد والتي من المقرر أن تبدأ السبت 21 سبتمبر 2024 وتنتهي الخميس 5 يونيو 2025.

وأضافت الوزارة، أنه لابد من التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية المقررة قانونا وعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا في حدود النسب والشرائح المقررة من قبل الوزارة.

وأشارت إلى أن أي ولي أمر متضرر من رفع المصروفات عليه التقدم بشكوى للوزارة للتحقيق فيها، مؤكدة أنه من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للوائح زيادة المصروفات مع ضرورة إعلان المصروفات الدراسية للطلاب.

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كان قد استعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الدراسي 2024-2025، التي من المقرر أن تبدأ السبت 21 سبتمبر 2024 وتنتهي الخميس 5 يونيو 2025، بعدد 35 أسبوعًا يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11-1-2025.

كما أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 8-2-2025 إلى الخميس الموافق 5-6-2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/5/2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ السبت 31-5-2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14-6-2025. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)