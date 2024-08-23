القوات الروسية تدمر منظومة صواريخ كروتال الفرنسية الصنع في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد القوات الخاصة "أخمات"، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن القوات الروسية استخدمت طائرة بدون طيار لتدمير نظام صواريخ أرض-جو قصير المدى من طراز "كروتال" الفرنسي الصنع بقيمة 9 ملايين دولار تقريبا في منطقة كورسك.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الدينوف: "إن مقاتلي الفريق التابع للقوات الخاصة الروسية، أحرقوا نظام صواريخ كروتال الذي تم نشره في محاولة لاعتراض مروحياتنا في مهمة لتوجيه ضربة إلى مارتينوفكا، تكلف هذه المنظومة ثمانية ملايين يورو (8.9 مليون دولار)، واستخدمت قواتي طائرة بدون طيار FPV تبلغ قيمتها حوالي 60 ألف روبل (حوالي 660 دولارًا) لتدميرها".

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد القوات الخاصة “أخمات” إن "العدو الأوكراني هاجم في عدة اتجاهات أمس الخميس، وفي المجمل، دمرت الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة مسؤوليتنا اليوم ثماني قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة".