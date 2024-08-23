البرلمان العربي يشيد بمواقف الأمير محمد بن سلمان ودوره في الدفاع عن القضايا العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت هيئة مكتب البرلمان العربي، عن تهنئة وشكر البرلمان العربي وتقديره الكبير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لاستقباله رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي في جدة بالمملكة العربية السعودية وتسلمه وسام القائد من البرلمان العربي تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وتقديرًا للإنجازات التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المشرفة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

كما ثمنت هيئة مكتب البرلمان العربي البيان الذي صدر من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في جلسته التي عقدت قبل أيام والذي أشاد فيه بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال ترؤس السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاجتماع الثامن لهيئة مكتب البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، بالقاهرة. كما أشادت هيئة مكتب البرلمان العربي، بالدور الرائد للمملكة العربية السعودية، في دعم أمن واستقرار المنطقة وبما توليه من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد، بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، ناقش مكتب البرلمان العربي مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة قضية العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والتهجير القسري لشعبها والعمل على مواجهة هذا العدوان في ظل التحديات والأزمات الراهنة والتطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة، وسبل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي في مواجهة تلك التحديات، على نحو يخدم مصالح الشعب العربي الكبير ويدافع عن قضاياه. كما ناقشت هيئة المكتب عددًا آخر من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.