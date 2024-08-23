إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - الاحتلال.. مع مطلع صباح اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، أصيب شاب بالرصاص الحي الإسرائيلي الغاشم، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مسعفون بالهلال الأحمر بإصابة شاب (17 عاما) برصاص الاحتلال في القدم خلال اقتحام المدينة.

وأوضح مراسل وفا، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الطور، وداهمت مناطق يلي الساحة، وخلة العامود، وراس العين، والضاحية، وطلعة حبس الدم، وكروم عاشور، وعدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة وسماع دوي انفجارات واطلاق قنابل دخانية، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، وحطمت محتوياتها، وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات واشتباكات وصفت بـ"الساخنة" في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.