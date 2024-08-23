القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وثالثة بمناطق يمنية

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرتين بدون طيار فوق البحر الاحمر وطائرة بدون طيار اخرى تابعة للحوثيين المدعومين من ايران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

واضافت :"شكلت هذه الطائرات بدون طيار تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الاجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر امناً".