الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة أميركية أن مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً بإنشاء 8 أبراج مراقبة بمحور فيلادلفي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن القاهرة رفضت مقترحاً إسرائيلياً بإنشاء 8 أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفي، وآخر أميركياً بإنشاء برجين فقط.

إلى ذلك تعتزم واشنطن عقد قمة إقليمية الأحد المقبل مع الأطراف المتفاوضة من أجل عودة المحتجزين بقطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات في القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة بشأن محور فيلادلفي ومعبر رفح، والتهدئة.

وكشفت مصادر لـ”العربية.نت” أن الفجوات انحصرت حول عودة النازحين وشكل الانسحاب الإسرائيلي من نيتستاريم وفيلادلفي، وتشغيل معبر رفح، وطبيعة الأسرى المفرج عنهم من الجانبين، مؤكدةً أن مصر مصرة ومتمسكة برحيل القوات الإسرائيلية من كل من معبر ر فح ومحور فيلادلفي، ومنع أي تواجد مستقبلاً للقوات الإسرائيلية بتلك الخليج 365.

يشار إلى أن مصر وقطر وأميركا كانت قد أصدرت بياناً ثلاثياً ينص على ضرورة إنهاء أزمة غزة بأقرب وقت ممكن. وقال البيان الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث إن “الوقت قد حان كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للأسرى وعائلاتهم”، داعياً لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأضاف: “لقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ”.

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