سفير روسي: الولايات المتحدة تستعد لرفع كل القيود على استخدام أسلحتها

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف للصحفيين، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع جميع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة من قبل للقوات الأوكرانية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال أنتونوف:"إن الحكومة الأميركية تستمر في القول إنه من غير المسموح استخدام أنظمة صواريخ بعيدة المدى لشن ضربات على الأراضي الروسية.. ولكن في الواقع فإنهم يمهدون الطريق لرفع كل القيود القائمة في مرحلة ما، دون تفكير كثير".

السياسة الامريكية تدعم تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وبحسب تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، فإن السياسة الأميركية تدعم تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16 الأميركية الصنع، تظهر أنهم "سيقاتلون".

وأضاف :"سيستخدمون الأسلحة الأميركية ضدنا، لكن أين؟ لا نستطيع أن نقول ولا نستطيع أن نتوقع.. كما أن الحوار مع الجانب الأميركي معقد بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات واشنطن وانعدام الثقة بسياساتها.

وختم تصريحاته:"لا يوجد ما يضمن أن العالم كله سيبقى على حاله عندما نستيقظ غداً، ومن الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تصرف الأميركيين في هذا الموقف أو ذاك، فنحن بحاجة إلى التصرف بطريقة متسقة وحاسمة، ببساطة من خلال تعزيز قدراتنا الدفاعية، لأن الجيش والبحرية فقط قادران على الدفاع عن بلادنا".