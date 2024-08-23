شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلًا و4.5 ملايين متضرر.. حصيلة فيضانات بنجلادش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى 13 شخصًا على الأقل وتضرر 4.5 ملايين شخص في بنجلادش، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شرق البلاد، حسبما ذكرت الوزارة المكّلفة بإدارة الكوارث وتقديم الإغاثة، في بيان لها اليوم الجمعة.

وأكد البيان أن "4.5 ملايين شخص تضرروا، وقضى 13 شخصًا في أنحاء البلاد".

ونُقل قرابة 190 ألفًا آخرون إلى مراكز إيواء موقتة، ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إدارية بسبب الفيضانات.

وشهدت بنجلاديش التي تعدّ 170 مليون نسمة وتمر عبرها مئات الأنهر، فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.

