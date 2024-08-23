لن يبتسم بعد اليوم.. تفاصيل مقتل الرقيب الإسرائيلي ابيتار عطوار بحي الزيتون

ياسر رشاد - القاهرة - قتل الرقيب أول في جيش الاحتلال بلواء الاحتياط أبيتار عطوار، في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

تفاصيل الحادث



خرجت قوة من كتيبة الاستطلاع الاحتياطية التابعة للواء 16 صباح اليوم لتدمير مبانٍ في حي الزيتون، وذلك ضمن هجوم لوائي يهدف إلى توسيع نطاق السيطرة على ممر نتساريم، حوالي الساعة 8:30، وصلت القوة إلى مبنى تبين أنه مفخخ، انفجر العبوة الناسفة التي وضعت في المكان على الجنود وقتل أبيتار .



وفقًا للتحقيق الأولي في الجيش الإسرائيلي، من المحتمل أن العبوة تم تفجيرها عن بُعد بواسطة مسلحين باستخدام كاميرا تم تركيبها في المبنى، مما أتاح للمقاومين رؤية وصول القوة إلى الموقع.

وقبل قليل، وقع حادث آخر نتيجة قصف واستهداف محور نتساريم، مما أسفر عن عدد من الإصابات الخطيرة وقد يكون هناك قتلى.