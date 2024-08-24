محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق.

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.