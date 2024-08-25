شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مسؤولون يأمرون باتخاذ تدابير للوقاية من حمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه ميان عثمان علي، نائب مفوض مدينة مظفر جاره المسؤولين المعنيين، بضمان إعداد أفضل الترتيبات للوقاية من حمى الضنك بعد هبوب الرياح الموسمية مؤخرًا على المدينة.

وقال إن خطر حمى الضنك ازداد بعد الرياح الموسمية مؤخرًا، وأنه يجب اتخاذ أفضل الترتيبات لمنع انتشارها. حمى الضنك في باكستان وأوضح أنه يجري منح مهمة خاصة لجميع الإدارات المعنية لإطلاق سياسة عدم التهاون مطلقًا، في مواجهة يرقات حمى الضنك.



ووجه نائب المفوض المسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه الإهمال والأداء الضعيف خلال حملة مكافحة حمى الضنك، وأمر الموظفين بإرسال تقارير الأداء إلى جميع الإدارات.

وذكر أحد المسؤولين، إنه لم تسجل أي حالة إصابة بحمى الضنك في المدينة حتى الآن، وجرى تحديد موقع يرقات حمى الضنك في مكان أزالته السلطات المختصة.