شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. استئناف خدمات مترو الأنفاق بعد 37 يومًا من توقفها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت قطارات مترو الأنفاق خدمات نقل الركاب اعتبارًا من اليوم، أول أيام عمل الأسبوع في بنجلاديش.

وغادر قطاران من محطة مترو "أوتارا نورث" باتجاه منطقة "موتيجيل"، وقال مدير مشروع تطوير نظام النقل الجماعي السريع، محمد زكريا، في دكا (الخط السادس): إن "الرحلات التجريبية أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين". احتجاجات بنجلاديش يشار إلى أنه خلال احتجاجات قادها الطلاب في 18 يوليو الماضي، أشعل مخربون النار على كشك للشرطة، أسفل خط المترو في منطقة "ميربور".

وفي وقت لاحق، ولمصلحة السلامة العامة، جرى تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق، اعتبارا من ذلك اليوم.