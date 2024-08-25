مقتل 13 شخصاً بانهيارات طينية في تايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات التايلاندية اليوم الأحد إن 13 شخصا، لقوا حتفهم في انهيار طيني في جزيرة بوكيت السياحية.

وجاء الإعلان بعد وقف عمليات البحث عن المفقودين.

وقال سوفون سوانارات حاكم بوكيت إن هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي تسبب في حدوث انهيارات طينية بالقرب من تمثال بوذا الكبير، وهو مزار سياحي شهير في جنوب البلاد.

وأصيب نحو 20 شخصا وتضررت 209 أسر بسبب الانهيار الطيني.

وقال الحاكم إن أعمال تنظيف واسعة النطاق جارية لإزالة آثار الانهيار، مضيفا أن السلطات تتواصل مع أقارب وسفارات الضحايا.