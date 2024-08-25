تل أبيب وحيفا تفتحان جميع الملاجئ وتلغيان كافة الأنشطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بلدية تل أبيب أنها قررت فتح جميع الملاجئ صباح اليوم الأحد، في ضوء التطورات الأمنية بشمال إسرائيل.

وقالت البلدية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": مواصلة للتطورات الأمنية في الشمال قامت بلدية تل أبيب صباح اليوم بتقييم الوضع بمشاركة رئيس البلدية وكافة الجهات الأمنية".

وأضاف البيان "البلدية تعمل بتعاون كامل مع القيادة الداخلية وشرطة إسرائيل ومختلف وكلاء الإنقاذ ومستعدة للاستجابة لأي طلب".

وتابع البيان "بتوجيه من القيادة الداخلية تم إغلاق شواطئ الاستحمام الآن، وستتم الأنشطة الترفيهية حسب تعليمات القيادة الداخلية فقط في الأماكن التي تتوفر فيها مساحات محمية".

وأردف "فتحنا جميع الملاجئ صباح اليوم".

وذكر أن "240 مأوى في "تل أبيب يافا" تتم صيانتها وتجهيزها بانتظام وجاهزة دائما والآن".

وفي شمال إسرائيل، قال رئيس بلدية حيفا "لقد فتحنا جميع الملاجئ، وألغينا عرضا كان مخططا له الليلة وألغت جامعة حيفا جميع الأنشطة، ونحث السكان على البقاء بالقرب من منطقة محمية" وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

كما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.

ستيباشين: أحداث كورسك تشير إلى حرب شاملة من جانب الناتو ضد روسيا

قال رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي ستيباشين، في مقابلة مع تاس، إن الهجوم على مقاطعة كورسك يدل على أن العملية العسكرية الخاصة تحولت إلى حرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا.

وأضاف: "عندما اتخذ مجلس الأمن الروسي قراره في عام 2022، ببدء العملية العسكرية الخاصة، لم يتوقع أحد أننا سنقاتل مع الناتو بأكمله، نقاتله فعلا وبشكل حقيقي".

وأشار ستيباشين، إلى أن شكل العمليات القتالية على الجبهة أصبح الآن غير متناسب مع مفهوم "العملية العسكرية الخاصة"، خاصة بعد الأحداث على اتجاه كورسك.

وقال: "أظهر الوضع في كورسك مدى أهمية العنصر العسكري اليوم. آمل حقا أن تكون لدى قياداتنا العسكرية أفكار تحتفظ بها كاحتياط، لأن الحرب أصبحت مختلفة تماما. ما يجري لم يعد عملية عسكرية خاصة. نحن نفهم أننا اليوم في حالة حرب كاملة مع الناتو. وشكل العمليات العسكرية بات مختلفا تماما. لقد شاركت في الحملة الشيشانية، وكنت في أفغانستان، ودرست في الأكاديمية العسكرية السوفيتية، ويمكنني أن أقول بثقة إن الحرب الآن باتت مختلفة تماما".

ويعتقد ستيباشين أن الهجوم على منطقة كورسك "فتح الدمل المتقيح بالكامل"، وتصرفات القوات الأوكرانية تشبه تصرفات عصابات بانديرا المسلحة.

وقال: "الأمر ليس في كيفية دخولهم، هذا السؤال يجب توجيهه إلى العسكريين، ولكن كيف يتصرفون. هم يتصرفون مثل قوات إس إس النازية وعصابات بانديرا. في عام 1963، قبضنا على آخر عضو في عصابات بانديرا، ولكن بعد ستة أشهر أصدر خروتشوف عفوا عاما عنهم ونحن نرى ما يفعله أحفادهم. إنهم يحاولون جعل أوكرانيا "معادية لروسيا" لإثارة الكراهية وتكرار تاريخ العداء بين فلسطين وإسرائيل".