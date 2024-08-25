ميقاتي يدعو لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع عقب الهجوم الإسرائيلي جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد، لجنة الطوارئ الوزارية إلى اجتماع يعقد في دارته في بيروت في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية في جنوب لبنان.

وأشار ميقاتي إلى أن الدعوة موجهة أيضا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور في سبيل المزيد من التشاور.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن هجوما استباقيا، بهدف إزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي أن حزب الله كان يخطط لاستهداف شمال إسرائيل أساسا وبعض الأهداف بوسط إسرائيل.

وقالت مراسلتنا في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 40 غارة جوية استهدفت عددا من قرى وبلدات جنوب لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي أن 100 مقاتلة حربية شاركت في الهجوم.

وبينما كانت المعلومات تشير إلى أن حزب الله يرد على الغارات الإسرائيلية عبر إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ، اتضح أن الحزب بصدد تنفيذ هجوم للرد على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر الذي قتل بغارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية نهاية الشهر الماضي.

وقال حزب الله في بيانات متتالية، إنه بدأ الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.

وأكد حزب الله أنه "جميع المسيرات الهجومية عبرت باتجاه الهدف المنشود وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

ولم يذكر حزب الله حتى الآن هدف عمليته، إلا أن موقع "واينت" أن "من بين أهداف حزب الله في الهجوم، كان منطقة جاليلوت حيث مقر الموساد وقاعدة 8200".

وأضاف حزب الله "إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا".

وفي هذه الأثناء، يسود الهدوء الحذر على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد جولة استمرت قرابة ساعتين شهدت غارات إسرائيلية مكثفة، وقصفا كثيفا من حزب الله باتجاه شمال إسرائيل.