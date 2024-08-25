«حرب المئة عام».. البرهان يتوعد حميدتي: لن أستسلم ولن أقتـ.لك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الحرب في السودان ستستمر ما لم تتحقق المطالب التي وضعتها القيادة العسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان أمس السبت، أكد البرهان أن "مخرجات منبر جدة تمثل الأساس لأي مفاوضات مستقبلية".

وأشار قائد الجيش السوداني إلى رفض الجيش إرسال وفد إلى جنيف، معترضًا على الرغبة الأمريكية بأن يكون الوفد عسكريًا وليس حكوميًا، قائلاً: “لن يذهب أحد منا إلى جنيف، وسنحارب مئة عام”، مشيرا إلى أن الوضع العسكري الحالي للجيش أفضل مما كان عليه في السابق.

وأعلن البرهان عن العمل على تشكيل حكومة مؤقتة لقيادة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستركز على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

ووجه البرهان رسالة إلى قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حيث قال: "لن أستسلم ولن أقتلك، وعليك مواجهة السودانيين".

وفي وقت سابق، صرح وسطاء بقيادة الولايات المتحدة بأنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين المتحاربين في السودان خلال محادثات في جنيف بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المحادثات أعاق التقدم.

وعلى مدى عشرة أيام من المحادثات، حاولت مجموعة تضم وسطاء من الإمارات والسعودية ومصر التفاوض على زيادة المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين، الذين يواجهون المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض بعد 16 شهرا من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.