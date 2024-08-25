إلغاء 50 رحلة دولية في مطار بن جوريون بعد هجوم مكثف لحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير مطار بن غوريون الدولي عن إلغاء 50 رحلة جوية دولية من بين 360 رحلة كان من المقرر إقلاعها اليوم ، هذا القرار جاء في أعقاب الهجوم المكثف الذي شنه حزب الله، حيث أطلق 8000 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ فجر اليوم.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق والفوضى في المطار، حيث تسببت الهجمات في تراجع حركة الطيران وتأجيل العديد من الرحلات. وأشار مدير المطار إلى أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تأتي في مقدمة الأولويات، مما استدعى اتخاذ هذا القرار الصعب بإلغاء بعض الرحلات الدولية.

وتواصل السلطات الإسرائيلية متابعة الوضع عن كثب وتعمل على تقييم المخاطر بشكل مستمر، في ظل التهديدات المتزايدة على المنطقة. كما يتم تنسيق الجهود مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الطيران المدني واستئناف الرحلات بمجرد استقرار الأوضاع.

هذه الأحداث تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة تصاعدًا كبيرًا في التوترات العسكرية، مما يعكس تأثيرها المباشر على الحياة اليومية وعمليات النقل الجوي في إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي: ضربات مكثفة تستهدف منصات صواريخ حزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية نفذت سلسلة من الغارات المركزة في الساعة الأخيرة، استهدفت خلالها منصات صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متعددة بجنوب لبنان. هذه الهجمات تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود بين الجانبين، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تدمير القدرات الصاروخية لحزب الله.

وأكد المتحدث أن الضربات تمثل جزءًا من استراتيجية موسعة تهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة من حزب الله، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية لضمان أمن الحدود وردع أي هجمات مستقبلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية مع لبنان يبقى متوترًا، مضيفًا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ في الساعات القادمة.

الطيران الإسرائيلي يستهدف حي الدباكة شمال شرق ميس الجبل

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت حي الدباكة، الواقع شمال شرق بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. وفقًا للمصادر المحلية، أسفرت الغارة عن تدمير بعض المباني في الحي، وأثارت حالة من الهلع بين السكان المدنيين.

ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية للبنان. وقد شهدت المنطقة تصاعدًا في العمليات العسكرية من كلا الجانبين، مما زاد من حدة التوترات وأدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين.

السلطات المحلية اللبنانية أدانت الغارة وأكدت على أنها تمثل انتهاكًا جديدًا للسيادة اللبنانية. فيما دعت الجهات الإنسانية إلى تقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين في المنطقة.

يذكر أن بلدة ميس الجبل تقع في منطقة تعتبر من النقاط الساخنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد هذه المنطقة بين الحين والآخر مواجهات وتبادلات نارية بين الطرفين.