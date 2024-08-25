وزير خارجية مصر التقى نظيرته اليابانية: لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية

لفت المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة ال​مصر​يّة أحمد أبو زيد، إلى أنّ "وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ التقى وزيرة خارجيّة ​اليابان​ يوكو كاميكاوا، بناءً على طلبها، على هامش تواجده في اليابان للمشاركة في فعاليّات الاجتماع الوزاري للتيكاد، وذلك على خلفيّة التّصعيد الأخير الّذي شهدته الجبهة اللّبنانيّة خلال السّاعات الأخيرة".

وأوضح أنّ "الوزيريَن توافقا على حتميّة منع التّصعيد في المنطقة، وتكثيف جهود البلدين الصّديقين، بالتّعاون مع الشّركاء الدّوليّين والإقليميّين، لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليميّة تهدّد أمن المنطقة واستقرار شعوبها".

وأشار أبو زيد إلى أنّ "الجانبَين أكّدا أيضًا أهميّة مواصلة المساعي الرّامية للتّوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وإطلاق سراح الرّهائن والمحتجزين، والسّماح بنفاذ المساعدات الإنسانيّة والطّبيّة لسكان القطاع بصورة غير مشروطة، لوضع حدّ للمعاناة الإنسانيّة الكارثيّة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني على مدار الأشهر الماضية".

وشدّد على أنّ "حرص وزيرة خارجيّة اليابان علي لقاء وزير الخارجيّة للمرّة الثّانية خلال تواجده في طوكيو، لبحث آخر التّطوّرات المتّصلة بالأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، يعكس الاهتمام بالتّشاور والتّنسيق مع مصر، الّتي تضطلع بدور هام منذ اللّحظة الأولى لاندلاع الأزمة، لمنع اتساع رقعة التّصعيد في الشّرق الأوسط، ويؤكّد حرص الجانب الياباني على وقف التّصعيد في المنطقة وإحلال السّلام فيها".