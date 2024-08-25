خارجية مصر حذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة بلبنان: للحفاظ على استقراره واحتواء التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية ال​مصر​ية أن "مصر تتابع بقلق بالغ التّصعيد الجاري على الجبهة اللّبنانيّة الإسرائيليّة، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدّوليّة والإقليميّة من أجل خفض حدّة التوتّر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التّهدئة واحتواء التّصعيد".

وحذّرت في بيان، من "مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في ​لبنان​"، مشدّدةً على "أهميّة الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة". وركّزت على أنّ "التّطوّرات الخطيرة والمتسارعة الّتي تشهدها منطقة ​جنوب لبنان​، تُعدّ مؤشّرًا واضحًا على ما سبق أن حذّرت منه مصر، من مخاطر التّصعيد غير المسؤول في المنطقة، على خلفيّة تطوّرات أزمة ​قطاع غزة​ والاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ ​الشعب الفلسطيني​ في القطاع".

وأعادت التّأكيد على "حتميّة الوقف الشّامل لإطلاق النّار، وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصّراعات والتّهديد للسّلم والأمن الدّوليَّين".