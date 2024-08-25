بارك المكتب السّياسي لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، لـ"حزب الله" وأمينه العام السيّد حسن نصر الله، "الهجوم الكبير والشّجاع الّذي نفّذته المقاومة الإسلاميّة في لبنان صباح اليوم، في عمق العدو الإسرائيلي".
واعتبر في بيان، أنّ "هذا الرّدّ القوي والفاعل في عمق الكيان -الّذي لا يزال مفتوحًا- هو تأكيد على أنّ المقاومة مقتدرة وقويّة وصادقة في وعدها ووعيدها"، مشيرًا إلى "أنّنا نشدّ على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلاميّة، ونبارك وندعم كلّ خيارات وعمليّات الرّدّ على العدو الصّهيوني". وجدّد التّأكيد أنّ "الرّدّ اليمني آتٍ حتمًا، والأيّام واللّيالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" باركت لحزب الله "الهجوم الكبير والشجاع في عمق العدو": الرد اليمني آتٍ حتمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.