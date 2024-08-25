"أنصار الله" باركت لحزب الله "الهجوم الكبير والشجاع في عمق العدو": الرد اليمني آتٍ حتمًا

بارك المكتب السّياسي لحركة "​أنصار الله​" اليمنيّة، لـ"​حزب الله​" وأمينه العام السيّد حسن نصر الله، "الهجوم الكبير والشّجاع الّذي نفّذته المقاومة الإسلاميّة في لبنان صباح اليوم، في عمق العدو الإسرائيلي".

واعتبر في بيان، أنّ "هذا الرّدّ القوي والفاعل في عمق الكيان -الّذي لا يزال مفتوحًا- هو تأكيد على أنّ المقاومة مقتدرة وقويّة وصادقة في وعدها ووعيدها"، مشيرًا إلى "أنّنا نشدّ على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلاميّة، ونبارك وندعم كلّ خيارات وعمليّات الرّدّ على العدو الصّهيوني". وجدّد التّأكيد أنّ "الرّدّ اليمني آتٍ حتمًا، والأيّام واللّيالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".