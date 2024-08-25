شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب قصوى.. مصرع شخصين بسبب حرائق الغابات في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان على الأقل مصرعهما، ووضعت السلطات المحلية ما لا يقل عن 36 مدينة في حالة تأهب قصوى، جراء حرائق الغابات في ولاية ساو باولو جنوب البرازيل.

وقال حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، اليوم: "إن السلطات المحلية والفيدرالية تكّثف جهودها للسيطرة على النيران"، حيث اشتعلت الحرائق في المنطقة خارج مدينة ساو باولو، إحدى أكثر مدن أمريكا اللاتينية اكتظاظًا بالسكان والتي يزيد عدد سكانها على 11 مليون نسمة. حرائق الغابات وأضاف دي فريتاس، أنه جرى نشر ما لا يقل عن 7300 موظف حكومي ومتطّوع في جميع أنحاء الولاية لاحتواء وإخماد هذه الحرائق.

وحذر من أن النيران، التي أشعلتها موجة حر وجفاف، قد تغذيها الرياح القوية.