حال إعادة انتخابه… ترمب يتعهد بنشر وثائق عن اغتيال جون كينيدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الجمعة، أنه سينشئ لجنة رئاسية مستقلة للنظر في محاولات الاغتيال إذا أعيد انتخابه، وفقاً لتقرير لموقع «أكسيوس».

وقال ترمب إنه سيكلف اللجنة بالإفراج عن جميع الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

وعن محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترمب نفسه في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أوضح: «سيقومون أيضاً بإجراء مراجعة صارمة للهجوم الذي وقع الشهر الماضي».

وأشار ترمب إلى روبرت ف. كينيدي جونيور، قائلاً: «لقد فقد والده وعمه في خدمة بلدنا، وكان بوبي نفسه عرضة لتهديدات متكررة لسلامته في أثناء حملته الانتخابية…هذا تكريم له».

جاء الإعلان بعد ساعات من تعليق المرشح المستقل لحملته ودعمه للمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري.

وانسحب روبرت كينيدي جونيور، سليل العائلة السياسية الأمريكية العريقة، من السباق إلى البيت الأبيض أمس، وأعلن تأييده لترمب، ما يضيف جرعة جديدة من عدم اليقين على الانتخابات الرئاسية.

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