قوى الأمن: توقيف شخص نفذ مع شريكه عمليات سرقة دراجات ونشل مارّة في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهولَين بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات ونشل المارّة في محافظتَي بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهما على مواقع التّواصل الاجتماعي، أحدها يوثّق قيامهما بنشل محفظة سيّدة في محلّة غاليري سمعان؛ وآخر يوثّق قيامهما بسرقة درّاجة في محلّة عين الرمانة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ من كشف هويّتهما، ومن بينهما المدعو: "ص. ع." (من مواليد عام 1982، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل ومخدِّرات".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-8-21 وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن درّاجة آليّة لون أزرق من دون لوحات في محلّة ​برج البراجنة​، حيث تمّ نصب كمين محكم له وتوقيفه، وبرفقته المدعو: "م. ص." (من مواليد عام 1972، لبناني)، الّذي تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة ونشل ومخدّرات، ويوجد بحقه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات؛ وتمّ ضبط الدرّاجة".

وأشارت إلى أنّ "بتفتيشهما والدرّاجة، ضُبِطَ مظروفَان بداخلهما مادّة الباز، غليون يُستَخدَم في تعاطي ​المخدرات​، سكين ستّ طقّات، هاتف خلوي، ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بقيامه برفقة شخص آخر على تنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة، فرن الشباك، قصقص، جسر المتحف، وسليم سلام. بالإضافة إلى تنفيذهما عمليّات نشل منها نشل محفظة سيّدة في غاليري سمعان، وهاتف خلوي في محلة صبرا، وبتعاطيهما المخدرات".

كما ذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".