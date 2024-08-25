حماس تُشيد برد حزب الله وتدين التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت حركة حماس بيانًا ، اليوم الاحد ، تشيد فيه بالرد النوعي الذي نفذه حزب الله ضد أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الصهيوني، ووصفت الحركة الهجمات بأنها ذات دلالة كبيرة، مؤكدة أنها تعكس قوة وفعالية المقاومة في مواجهة العدوان.

في هذا السياق، أعربت حماس عن دعمها وتقديرها للرد الذي جاء من حزب الله، معتبرة إياه تعبيرًا عن الجهود المستمرة للمقاومة في مواجهة الاحتلال. وأشارت الحركة إلى أن هذا الرد يأتي في وقت حرج، حيث يشهد الوضع الإقليمي تصعيدًا متزايدًا.

كما أدانت حماس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية، واعتبرت أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية. وأضافت الحركة أن الهجمات الإسرائيلية تُظهر استمرار التمادي الصهيوني وتكشف عن طبيعته المارقة، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة والدوليين.

وأكدت حماس أن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان لا يقتصر على كونه اعتداءً على السيادة الوطنية اللبنانية فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار الإقليمي ويساهم في زيادة التوترات في المنطقة. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا التصعيد وضمان احترام حقوق الدول والشعوب في المنطقة.

كما شددت حماس على أن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد جديد على سلوكاته العدوانية والمتكررة، وأنه يتطلب تحركًا جادًا من جميع الأطراف المعنية للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

في ختام البيان، أكدت حماس استمرار دعمها لجميع قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه اللحظات التاريخية تتطلب وحدة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في الدفاع عن الحقوق والسيادة الوطنية.

سرايا القدس تفجر عبوة أرضية بآلية عسكرية صهيونية شرقي غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية تفجيرية ضد آلية عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. وأوضحت الحركة أن العملية تمت باستخدام عبوة أرضية شديدة الانفجار.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس إن العبوة التي تم تفجيرها كانت موجهة ضد آلية عسكرية متوغلة بالقرب من مدرسة الفرقان في الحي. وأكدت الحركة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضافت سرايا القدس أن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وهي جزء من جهودها لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري من قبل الاحتلال.

كما أكدت الحركة استمرارها في تنفيذ عمليات مقاومة ضد القوات الإسرائيلية، وشددت على أن تلك العمليات هي رد فعل على الهجمات والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.