مرسوم أميري كويتي بتعيين وتعديل عدد من الوزراء

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح اليوم الأحد مرسوما أميريا بتعديل تعيين عدد من الوزراء وتعيين وزراء آخرين في حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية"كونا" أن المرسوم الأميري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين كل من التالي أسماؤهم :

عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

د.نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة.

عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.

د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

د.أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

كما نص في مادته الثانية على تعيين خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة،عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان،د.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة،نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.