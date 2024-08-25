البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفيري جنوب السودان وتركيا لدى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفيري دولة جنوب السودان وتركيا لدى السودان السفير قرنق دينق والسفير فاتح يلدز، كل على حدة، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي، ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

ومن جهته، أشار سفير دولة جنوب السودان في تصريح إلى أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات شقيقه الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين علاقات أخوية راسخة.

وقال "إن الشعبين الشقيقين هم في الأصل شعب واحد في دولتين.. وشعب جنوب السودان ينظر بكثير من القلق لما يعانيه الشعب السوداني من أزمات، متمنيا له دوام الأمن والسلام والاستقرار".

وبدوره، نقل السفير التركي لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين تركيا والسودان، فضلا عن علاقات التعاون التي تربط بين البلدين.

وأكد أن تركيا تقف بجانب الشعب السوداني في هذه المحنة التي يمر بها، معربا عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، كما أكد أنه سيعمل خلال فترة عمله على المحافظة على علاقات التعاون المثمرة مع السودان.