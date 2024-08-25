أبو زيد: الرد الذي نفذته المقاومة على أهداف عسكرية في عمق الكيان يكرس مبدأ الردع

علّق النائب السابق أمل أبو زيد على رد "حزب الله" على إسرائيل، قائلا أن "الرد الذي نفذته المقاومة على أهداف عسكرية في عمق الكيان يكرس مبدأ الردع ويدحض التأويلات التي روجت لامتناعها عن الرد".

واشار الى أن "رغم محاولات التسخيف والاستهانة بحجم الضربة، فإن التعتيم الإعلامي والرقابة التي يفرضها جيش الاحتلال على وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ بداية عمليات المقاومة دليل على التخبط والبلبلة"، مضيفا أنه "الجدير بالذكر أن هذه الضربة استهدفت أهدافًا في عمق إسرائيل، متجاوزة معادلة جانبي الحدود".