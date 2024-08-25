الأردن يحذر من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان - أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته، مشدداً على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد، وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية.

‏كما أكد السفير القضاة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليمياً.

وشدد القضاة على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان على غزة بشكل فوري، وينهي الكارثة الإنسانية التي يسبب، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من سلاح البحرية خلال هجوم حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من سلاح البحرية خلال الهجوم الذي نفذه حزب الله في وقت سابق اليوم.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته قناة I24 الاخبارية - أن الجندي كان على ظهر زورق حربي قبالة نهاريا وقتل نتيجة سقوط شظايا خلال اعتراض صاروخ .

وعلى صعيد متصل،أعلن الجيش الاسرئيلي إنهاء حالة الطوارىء باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان .

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق انتهاء المرحلة الأولى من الرد على مقتل القيادي في الحزب فؤاد شكر،مشيرًا إلى استهداف 11 موقعًا عسكريًا لقوات الاحتلال عبر 320 صاروخا.