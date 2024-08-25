وزير الخارجية البريطاني: أعربت في مكالمة هاتفية مع ميقاتي عن قلقي العميق بشأن أحداث اليوم

اشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الى انني "أعربت في مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن قلقي العميق بشأن أحداث اليوم"، مؤكدا ان "على كل الجهات العمل على منع تصعيد الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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