اندلاع حريق في منطقة حراجية على الحدود الجزائرية التونسية

شهدت بلدية الزيتونة الجزائرية بولاية الطارف على الحدود التونسية، حريقا في منطقة حراجية قريبة جدا من مساكن المواطنين.

واشارت الحماية المدنية، الى أن "عملية إخماد الحريق شاركت فيها الوحدة الرئيسية بولاية طارف مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات ووكل من وحدة بوحجار وعين العسل".

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "السلطات المحلية لولاية الطارف أعلنت عن اندلاع حريق على مستوى منطقة مشتة الحمراء ببلدية الزيتونة حيث يتم العمل على السيطرة عليه بعد تسخير 3 طائرات انطلقت من مطار رابح بيطاط بعنابة ومروحتين تابعتين للجيش بالإضافة إلى "درون".

ولفتت خلية الإعلام والاتصال بديوان والي ولاية الطارف، الى أن "الحريق متحكم فيه وعملية إخماده متواصلة من قبل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات".